РФ нанесла удары FPV-дронами по автомобилям в двух населенных пунктах Донецкой области: есть жертвы и пострадавшие

В четверг, 12 июня, российские оккупанты атаковали гражданские автомобили с помощью FPV-дронов. В результате ударов два человека погибли, еще четверо гражданских — получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуре.
Под удар попали село Ильиновка Краматорского района и Николайполье Дружковской громады.
В ведомстве уточнили, что россияне ударили по Ильиновке в 10:40.
«Получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью, пенсионерка в возрасте 79 лет, которая находилась недалеко от остановки общественного транспорта. Также ранены 52-летний водитель и пассажирка автобуса», — говорится в сообщении.
Как отмечается, через два часа ВС РФ ударили беспилотником по легковому автомобилю. В результате обстрела погиб 35-летний мужчина, еще двое гражданских получили минно-взрывные травмы, осколочное ранение и ссадины.
Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.
Ранее мы писали, что в результате «шахедной» атаки на Краматорск 11 июня увеличилось количество пострадавших. Таким образом, от действий российской армии получили ранения два человека.
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