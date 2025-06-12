РФ нанесла удары FPV-дронами по автомобилям в двух населенных пунктах Донецкой области: есть жертвы и пострадавшие

Россияне атаковали Донетчину. Фото: прокуратура

В четверг, 12 июня, российские оккупанты атаковали гражданские автомобили с помощью FPV-дронов. В результате ударов два человека погибли, еще четверо гражданских — получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуре.



Под удар попали село Ильиновка Краматорского района и Николайполье Дружковской громады.



В ведомстве уточнили, что россияне ударили по Ильиновке в 10:40.



«Получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью, пенсионерка в возрасте 79 лет, которая находилась недалеко от остановки общественного транспорта. Также ранены 52-летний водитель и пассажирка автобуса», — говорится в сообщении.





Как отмечается, через два часа ВС РФ ударили беспилотником по легковому автомобилю. В результате обстрела погиб 35-летний мужчина, еще двое гражданских получили минно-взрывные травмы, осколочное ранение и ссадины.



Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.



Ранее мы писали, что в результате «шахедной» атаки на Краматорск 11 июня увеличилось количество пострадавших. Таким образом, от действий российской армии получили ранения два человека.