Оккупировали Двуречную и подобрались к Долгенькому: войска РФ продвинулись на правом берегу реки Оскол – DeepState

Ситуация на правом берегу реки Оскол в Харьковской области. Фото: карта DeepState

Российская армия продвинулась на правом берегу реки Оскол в Харьковской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



ВС РФ давно оказывали давление на поселок Двуречная, постоянно проникали пехотой в глубину и со временем оккупировали этот населенный пункт, на который они нацелились с самого начала образования плацдармов на правом берегу. Это связано с тем, что в Двуречной можно сделать «опорник» с возможностью накопления пехоты и других ресурсов для дальнейших продвижений.



Кроме того, войскам России удалось подобраться вплотную к селу Долгенькое, но успехов в дальнейших продвижениях у них нет, как и в направлении села Фиголевка, которое россияне неоднократно пытались захватить.



«Основной ресурс врага – пехота и дроны. Не оставляют они также попытки перетаскивать через Оскол технику, но пока не очень успешно. Хотя со временем увеличение дистанции может дать о себе знать – и они все же смогут ее затягивать на другой берег. Продолжается также давление в районе села Кондрашовка», – рассказали в DeepState.

Напомним, что 12 июня аналитики DeepState заявили об оккупации Двуречной.