Оккупанты ударили по Красному Лиману: вспыхнул пожар

Россияне атаковали Красный Лиман. Фото: ГСЧС

Российская армия 12 июня обстреляла жилой сектор села Красный Лиман Мирноградской громады Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



Как известно, россияне для удара использовали беспилотники. В результате атаки вспыхнул пожар возле жилого дома и гаража.



Спасателям удалось локализовать возгорание на площади 100 кв. м, однако из-за угрозы повторных обстрелов спасателям пришлось прекратить ликвидацию пожара.





Информация о погибших и раненых не поступала.



Ранее мы писали, что в результате «шахедной» атаки на Краматорск 11 июня увеличилось количество пострадавших. Таким образом, от действий российской армии получили ранения два человека.