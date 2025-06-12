Оккупанты ударили по Красному Лиману: вспыхнул пожар

Российская армия 12 июня обстреляла жилой сектор села Красный Лиман Мирноградской громады Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Как известно, россияне для удара использовали беспилотники. В результате атаки вспыхнул пожар возле жилого дома и гаража.
Спасателям удалось локализовать возгорание на площади 100 кв. м, однако из-за угрозы повторных обстрелов спасателям пришлось прекратить ликвидацию пожара.
Информация о погибших и раненых не поступала.
Ранее мы писали, что в результате «шахедной» атаки на Краматорск 11 июня увеличилось количество пострадавших. Таким образом, от действий российской армии получили ранения два человека.
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