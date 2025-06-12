Умер военный Дмитрий Шаповалов: украинцы запомнили его первые слова после освобождения из плена

Дмитрий Шаповалов после освобождения. Скрин видео Юлии Павлюк

В Винницкой области умер военный Дмитрий Шаповалов, который два года назад вернулся из российского плена. Он был освобожден в рамках обмена 26 апреля 2023 года.



Новость о смерти защитника сообщили руководитель Центрального регионального центра Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юлия Павлюк, а также жена бойца, Олена Шаповалова.



«Остановилось сердце молодого героя, Дмитрия Шаповалова, освобожденного из плена. Искренние соболезнования родным», — написала Павлюк в Instagram.



О причинах смерти Дмитрия не говорится.



Прощание с защитником состоится 13 июня в селе Йосиповка Козятинского района. Также Координационный штаб опубликовал видео с обмена 26 апреля, когда Дмитрий, после года в плену, впервые попробовал яблоко.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлія Павлюк (@pavliuk.yuliia)

«Я мечтал о нем целый год», — сказал он тогда.

Дмитрий Шаповалов (крайний справа). Фото: Юлия Павлюк

Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными днем 12 июня. 10 июня Украина и Россия провели первый этап обмена тяжелоранеными и тяжелобольными военнослужащими. Напомним, что 9 июня Украины и Россия провели обмен пленными солдатами до 25 лет.

23-25 мая в рамках масштабного обмена пленным между Украиной и РФ в формате «1000 на 1000» из российского плена вернулись 11 жителей Луганской области. Напомним, что в первый день обмена Украина вернула из плена 390 людей, во второй —307 и в третий — 303. Среди освобожденных есть и гражданские.