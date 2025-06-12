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Войска РФ наступают в Днепропетровской области — военный эксперт рассказал о целях оккупантов

12 июня 2025, 19:18

Войска РФ наступают в Днепропетровской области — военный эксперт рассказал о целях оккупантов

Войска РФ наступают в Днепропетровской области. Фото: скриншот Войска РФ наступают в Днепропетровской области. Фото: скриншот

Российские военные активно наступают в районе Днепропетровской области. Об этом свидетельствуют сообщения украинских военных с фронта, а также данные OSINT-аналитиков. Также продолжаются активные штурмовые действия в Донецкой области. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко рассказал «Новостям Донбасса», что наступление на Днепропетровскую область не является военной задачей для войск оккупанта.

«В планах россиян есть выйти на административные границы Днепропетровской области. Или это им крайне необходимо с военной точки зрения? Нет. Но они считают, что способны в информационно-политическом плане раскрутить это как масштабную успешную операцию. И, как всегда, РФ хотела бы заявить территориальные претензии на еще одну область во время переговорного процесса. Путину крайне важно показать, что российская армия не просто захватывает села, а российская армия может проводить стратегические операции. Кроме того, оккупанты пытаются отправлять в наш тыл своих "флагоносцев", которые идут в один конец. Военные заходят в определенный населенный пункт Днепропетровщины, занимают там место и фотографируются со своей тряпкой (флаг Российской Федерации)», — считает военный аналитик.

По словам Тимочко, РФ ведет гибридную войну, а такая война предполагает информационные спецоперации.

Как сообщалось, у армии РФ есть в планах выйти на административную границу Днепропетровщины.

Напомним, украинские военные отмечают, что на рубежах Днепропетровщины идут ежедневные бои. Подразделения продвинулись на нескольких участках около границы с регионом.

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