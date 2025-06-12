РФ заявила, что Украина не готова «к ежедневным обменам»: в Коордштабе сделали заявление

РФ заявила, что Украина не готова к ежедневным обменам. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

В оборонном ведомстве РФ заявили, что Украина якобы не готова к ежедневным обменам пленными. Однако в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными опровергли эту информацию, отметив, что российская сторона использует манипуляции.



«Минобороны России подтверждает готовность к проведению обменов военнопленных ВСУ на российских военнослужащих в соответствии с графиком, согласованным в Стамбуле 2 июня, в ежедневном режиме. К сожалению, украинская сторона к проведению обменов в таком же оперативном режиме не готова», — говорится в сообщении.



В Коордштабе расценивают такое заявление, как продолжение информационных манипуляций и очередную порцию дезинформации со стороны РФ, которыми сопровождаются все этапы обменов согласно договоренностям в Стамбуле.



«Украина четко придерживается договоренностей об обменах пленными, которые были согласованы в Стамбуле и надеется на готовность к этому российской стороны», — заявили в ведомстве.



Ранее мы писали, что Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными днем 12 июня.



Как известно, 10 июня Украина и Россия провели первый этап обмена тяжелоранеными и тяжелобольными военнослужащими. Напомним, что 9 июня Украины и Россия провели обмен пленными солдатами до 25 лет.