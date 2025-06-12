Уникальную мозаику Аллы Горской «Боривитер», разрушенную в Мариуполе, воссоздали в Киеве

Мозаику Аллы Горской презентовали в Киеве. Фото: Суспільне

На Майдане Независимости 12 июня презентовали воссозданную мозаику «Боривитер» художницы Аллы Горской. Ранее мозаика находилась в ныне оккупированном Мариуполе в ресторане «Украина». В 2022 году мозаика была повреждена. Сейчас точно неизвестно, где она находится. Об этом сообщает «Суспільне».



К работе присоединились 15 художников-монументалистов и исследователей. Работа длилась три месяца. Из разных уголков страны и мира привезли более 700 кг материалов: от непрозрачного стекла смальты и плитки нужных цветов до металлических плит и алюминиевых ложек.





«Это была очень интересная работа, я сделала несколько кусочков, у нас там была все поделено, вся мозаика на такие небольшие кусочки и у меня было 4 кусочка. До этого, была целая мозаика, ее разбили на небольшие кусочки. Каждый мог выбрать тот, который нравится. Потом уже составляли эти кусочки вместе», — рассказала художница Татьяна Бакум.



Специалисты пытались точно воспроизвести тот самый рисунок, который был сделан командой Горской.



«В 1967 году Горская и Зарецкий приехали в Мариуполь, на тот момент происходило большое движение монументального искусства. Получили заказ на две мозаики «Пустельга» и «Дерево жизни». Они много экспериментировали, вы можете увидеть на этой воссозданной мозаике листовой алюминий и нержавеющие ложки. Этот блеск металла придает мозаике легкости, тонкости», — отметила художница и внучка Аллы Горской Елена Зарецкая



Справка



Алла Горская родилась 18 сентября 1929 года в Ялте. Она была не только известной художницей, но и правозащитницей. В 1943 году семья Горских перебралась в Киев.



В 1961-1965 годах вместе с Лесем Танюком, Василием Симоненко, Иваном Светличным и другими «шестидесятниками» стала одной из организаторов и активным членом Клуба творческой молодежи «Современник», который стал центром украинской национальной жизни в Киеве. Участвовала в организации литературно-художественных вечеров, подготовке ежегодных Шевченковских праздников, организацией выставок.



Алла Горская остро откликнулась на серию арестов украинской интеллигенции. Известно, что ее неоднократно вызывали в КГБ на допросы и на «профилактические беседы» с предупреждениями и угрозами.



28 ноября 1970 года Алла Горская поехала в Васильков, где жил ее свекор Иван Зарецкий, а 2 декабря ее тело нашли в погребе дома с разбитой молотком головой. За день до этого в Фастове на железнодорожном пути обнаружили тело Ивана Зарецкого с отрезанной головой. Следствие остановилось на версии, что Горскую убил свекор «на почве глубокой личной неприязни» и закрыло дело «в связи со смертью подозреваемого». Она похоронена в Киеве на Берковецком кладбище.