Трамп заявил, что разочарован «и Россией, и Украиной»

Президент Америки Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил о разочаровании Украиной и Россией из-за невозможности заключения мирного соглашения. Кроме того, он сообщил о значительных потерях Украины.



«Я очень разочарован Россией, но я разочарован и Украиной, потому что я думаю, что можно было бы заключить сделку. Мы добьемся своего, но я разочарован, что это не сделано», — заявил он.



Американский лидер упомянул о потерях среди местного населения и армии.



«Мы теряем 5-6 тысяч человек в неделю, в основном солдат, но также и людей, которые живут в городах, поскольку они снова подвергаются ударам ракет. Как жить в здании, зная, что ракета с большой вероятностью может попасть в ваше здание вечером? Это ужасно — так жить», — добавил глава Белого дома.

