СБУ показала эксклюзивное видео обмена пленными 12 июня

СБУ показала видео. Фото: Владимир Зеленский

12 июня Украина и Россия провели новый этап обмена военнопленными. Это второй этап обмена пленными — в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты в Стамбуле 2 июня. Стороны согласовали обмен всеми тяжелобольными военнопленными, а также пленными младше 25 лет. Служба безопасности обнародовала видео сегодняшнего обмена.



«Сегодняшний обмен — это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других уполномоченных структур, которые выполнили поручение президента Украины Владимира Зеленского», — говорится в сообщении.



По словам главы государства, Украина рассчитывает, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые в рамках встречи в Стамбуле.



В Службе безопасности отметили, что работают над тем, чтобы вернуть из плена всех граждан.



Ранее мы писали, что Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными днем 12 июня.



Как известно, 10 июня Украина и Россия провели первый этап обмена тяжелоранеными и тяжелобольными военнослужащими. Напомним, что 9 июня Украины и Россия провели обмен пленными солдатами до 25 лет.