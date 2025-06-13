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ПВО Украины уничтожила 43 «Шахеда»

13 июня 2025, 09:50

ПВО Украины уничтожила 43 «Шахеда»

ПВО Украины. Фото: ВС ВСУ ПВО Украины. Фото: ВС ВСУ

Украинские силы ПВО отразили массированную воздушную атаку, уничтожив 43 вражеских беспилотника. Об этом утром 13 июня сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.

С 22:30 12 июня и до утра 13 июня оккупанты выпустили по Украине 55 ударных БПЛА типа Shahed, беспилотники-имитаторы различных типов, а также 4 баллистические ракеты «Искандер-М» и KN-23 с территории Воронежской и Ростовской областей РФ.

Основными направлениями удара стали Харьковская, Донецкая и Днепропетровская области. По состоянию на 09:00 силы ПВО сбили 43 вражеских беспилотника.

Из них 28 уничтожены средствами огневого поражения, ещё 15 — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Зафиксированы вражеские попадания в 9 населённых пунктах.

Напомним, армия РФ за сутки ударила по нескольким населенным пунктам Донетчины.

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