На шахтах оккупированной Луганщины возникают проблемы из-за российских инвесторов: в ОВА рассказали подробности

Глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко. Фото: ЛОВА

В оккупированной Луганской области на предприятиях, куда приходят российские инвесторы, сразу возникают проблемы. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.



По его словам, не исключение и угледобывающие предприятия региона.



«Речь идет о шахтах возле городов Лутугино и Сорокино. Горняки получают там от 20% до 30% от обещанной ставки. Пока остаются работать, потому что в случае увольнения путь только один – военкомат», – рассказал начальник Луганской ОВА.

Напомним, что на оккупированной Луганщине острый дефицит кадров в «государственных и муниципальных учреждениях».