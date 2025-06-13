На заводе имени Свердлова в РФ установили антидроновые сетки

Антидроновые сетки над заводом имени Свердлова. Фото: Dnipro OSINT

На российском военном заводе имени Свердлова, где производят взрывчатые вещества, в том числе авиационные бомбы, появились антидроновые сетки. Об этом сообщает Telegram-канал Dnipro OSINT (Гарбуз).

Антидроновые сетки над заводом имени Свердлова. Фото: Dnipro OSINT

«Мы заметили, что над установками по производству уксусного ангидрида [(CH₃CO)₂O] были натянуты антидроновые сетки. Это новинка для россиян — раньше такие конструкции применялись только на нефтебазах, но не на военных заводах», — говорится в сообщении.



Завод расположен в 750 км от границы с Украиной.

Ранее в ночь на 11 июня ВСУ атаковали ФКП «Тамбовский пороховой завод». Также военный аэродром «Саваслейка» и завод взрывчатых веществ в Дзержинске были атакованы в Нижегородской области.