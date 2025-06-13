ВСУ ликвидировали предателя из Крыма — участника разгона Евромайдана

Вооружённые силы Украины ликвидировали подполковника спецназа Росгвардии в отставке Олега Сергеевича Семова с позывным «БТР», заместителя командира по боевой работе отряда БАРС-11. Об этом сообщила группа «Інформаційний Спротив».



Согласно данным центра «Миротворец», Семов — крымский предатель, участвовавший в разгоне Евромайдана в 2014 году. Позднее он изменил присяге и вступил в ряды российских оккупационных сил.

С марта 2020 года Семов также возглавлял региональное отделение российского движения «Юнармия» — милитаристской структуры по подготовке подростков к службе в армии РФ, которую сравнивают с нацистским гитлерюгендом.

Ранее в ходе обмена Украине вернули предателя, который в 2021 году сдался «ДНР».