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Взрывы в Крыму: поврежден ЗРК и есть потери у оккупантов

13 июня 2025, 12:00

Взрывы в Крыму: поврежден ЗРК и есть потери у оккупантов

Минувшей ночью в Крыму раздались взрывы. Об этом сообщили агенты движения «АТЕШ» из состава 12-го зенитно-ракетного полка (ЗРП).

По их информации, зафиксированы точные прилёты по военным объектам в Симферопольском районе. Как обычно, оккупационные власти пытаются скрыть последствия атаки, однако, по словам источников, в результате халатности командования была повреждена ценная техника — предположительно зенитно-ракетный комплекс.

Также есть потери среди личного состава. Точное количество погибших и раненых пока установить сложно. Представители «АТЕШ» призвали крымчан и дальше передавать информацию о передвижениях и позициях российских военных.

Ранее на аэродроме «Саки» в Новофедоровке был зафиксирован пожар. Напомним, ВСУ ликвидировали предателя из Крыма, который участвовал в разгоне Евромайдана.

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