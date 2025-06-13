В ВСУ ответили, удалось ли российской армии проникнуть из Донецкой в Днепропетровскую область

Ситуация возле границы Донецкой и Днепропетровской областей. Фото: карта DeepState

На Новопавловском направлении позиции в селе Богатырь постоянно переходят «из рук в руки». Об этом «Новостям Донбасса» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, две недели назад уже была история, когда российские войска «залетели» в село, а потом их оттуда выбили.



«Это регулярная история. И действительно сейчас есть оживление и на Новопавловском направлении, и в западной части Покровского направления. Оно связано именно с попытками россиян проникнуть на территорию Днепропетровской области. По состоянию на сейчас – неуспешно», – рассказал Трегубов.



Спикер ОСГВ «Хортица» отметил, что оккупанты в большинстве своем для атак используют малые пехотные группы.



«Единственное – на Покровском направлении заметна относительно высокая работа артиллерии и авиации. Однако в большинстве своем именно сейчас, именно летом – это малые группы в большом количестве», – добавил он.

Напомним, что на Новопавловском направлении зафиксировали рекордное количество боев с начала войны.