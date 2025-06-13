Украина получила от ЕС ещё €1 млрд с замороженных активов РФ

Украина получила от Европейского союза очередной транш макрофинансовой помощи в размере 1 миллиарда евро. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Это уже пятый транш в рамках инициативы ERA. Средства будут направлены на ключевые расходы государственного бюджета.
Всего по инициативе ERA Украина получила от ЕС уже 7 миллиардов евро. Эти средства обеспечены доходами от использования замороженных российских активов.
«Спасибо нашим партнёрам за последовательную и надёжную поддержку. Вместе заставим агрессора заплатить за все нанесённые Украине убытки», — отметил глава правительства.
Ранее сообщалось, что Британия выделит Украине более 2 млрд на ракеты и ЗРК.
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