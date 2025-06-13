Россияне ударили по храму в Мирнограде — помещение выгорело

Россияне атаковали храм в Мирнограде. Фото: ТГ-канал Покровского викариатства

Российская армия в четверг, 13 июня, обстреляла Мирноград Донецкой области. Под удар попал храм святого великомученика Пантелеймона. Об этом сообщили в пресс-службе Покровского викариатства.



Как отмечается, россияне ударили из артиллерии.



«В результате попадания двух мин святыня претерпела значительные разрушения — внутреннее помещение выгорело», — говорится в сообщении.





Ранее мы писали, что в селе Новотроицкое в результате российских обстрелов уничтожен памятник деревянного церковного зодчества — Свято-Вознесенский храм.

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