Российские военные сдаются в плен под Лиманом: в ВСУ показали видео

Украинские военные берут в плен российского оккупанта под Лиманом. Фото: кадр из видео

Российские оккупанты все чаще сдаются в плен бойцам 63-й механизированной бригады ВСУ на Лиманском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.



По словам военных, пытаясь захватить село Торское, россияне бросают своих солдат малыми группами в ловушку.



«Они отрезаны от логистики, неделями сидят без еды, воды и БК, не могут никуда продвинуться. И выбирают плен вместо верной смерти. Больше всего пленных на счету нашего 106-го батальона. Интересно, что среди пленных немало узбеков, казахов, армян и других национальностей», – рассказали в 63-й ОМБр.

Напомним, что в ВСУ ответили, удалось ли российской армии проникнуть из Донецкой в Днепропетровскую область.