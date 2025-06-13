Российские военные сдаются в плен под Лиманом: в ВСУ показали видео

Российские оккупанты все чаще сдаются в плен бойцам 63-й механизированной бригады ВСУ на Лиманском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.
По словам военных, пытаясь захватить село Торское, россияне бросают своих солдат малыми группами в ловушку.
«Они отрезаны от логистики, неделями сидят без еды, воды и БК, не могут никуда продвинуться. И выбирают плен вместо верной смерти. Больше всего пленных на счету нашего 106-го батальона. Интересно, что среди пленных немало узбеков, казахов, армян и других национальностей», – рассказали в 63-й ОМБр.
Напомним, что в ВСУ ответили, удалось ли российской армии проникнуть из Донецкой в Днепропетровскую область.