В Украине на 50% выросли объёмы гуманитарного разминирования

Машина для разминирования. Фото: Минобороны

За последний год объёмы гуманитарного разминирования в Украине увеличились почти на 50%. Об этом сообщил начальник управления противоминной деятельности Минобороны полковник Олег Шуварский во время круглого стола.



По состоянию на июнь в Украине сертифицировано уже 108 операторов противоминной деятельности. Кроме того, в стране действуют пять национальных стандартов в этой сфере, и значительно активизировался контроль качества разминирования.



С начала 2025 года было проведено инспектирование на 241 участке общей площадью 32 км². Минобороны совместно с другими ведомствами увеличивает количество групп контроля качества.



В то же время потенциально загрязнённой взрывоопасными предметами остаётся территория в 139 000 км², из которых 14 000 км² — акватории. Однако из-за продолжающихся боевых действий гуманитарное разминирование возможно лишь на 31 000 км².

Напомним, в Украине погиб британский эксперт по разминированию Крис Гарретт.