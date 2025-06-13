Из России вернули тела еще 1200 воинов

Украина вернула тела 1200 воинов. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

В Украину удалось вернуть тела 1200 погибших украинских военнослужащих. Репатриационные мероприятия провели согласно договоренностям, которых украинская и российская стороны достигли в Стамбуле. Об этом передает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.



Тела удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины.



Правоохранительные органы будут проводить все необходимые экспертизы и идентификации репатриированных тел.





«Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста. Отдельная благодарность личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава», — говорится в сообщении.



Напомним, в оборонном ведомстве РФ заявили, что Украина якобы не готова к ежедневным обменам пленными. Однако в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными опровергли эту информацию, отметив, что российская сторона использует манипуляции.

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