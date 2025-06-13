Новинского подозревают в неуплате налогов на 4,3 млрд гривен

Вадим Новинский.

ГБР сообщило о подозрении экс-нардепу от запрещённой пророссийской партии Новинскому в неуплате налогов на более чем 4 млрд гривен.



Сотрудники Государственного бюро расследований во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении бывшему народному депутату нескольких созывов, избранному от запрещённой пророссийской партии «Оппозиционный блок», который ранее также входил в «Партию регионов».



Ему инкриминируют уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины), что привело к непоступлению в бюджет более 4,3 млрд грн.



По данным следствия, после получения украинского гражданства в 2012 году экс-депутат продолжил предпринимательскую деятельность в Украине, став налоговым резидентом. Однако, вопреки требованиям законодательства, он не задекларировал полученные за рубежом доходы и не уплатил налоги.



В частности, он получил более 25 млрд грн инвестиционной прибыли от продажи акций иностранных компаний, осуществлявших деятельность на Кипре.