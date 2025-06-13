СБУ заочно сообщила путинисту Тимати о подозрении

Тимати получил подозрение. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому рэперу-пропагандисту Тимуру Юнусову (более известному по сценическому псевдониму «Тимати»). Прокремлевский артист является одним из участников российской пропаганды, а также участвовал в его инаугурации и в мероприятиях по случаю празднования победы на «выборах».



«Тимати неоднократно поддерживал российскую агрессию, аннексию Крыма и нарушение фундаментальных прав Украины на независимость, суверенитет и территориальную целостность», - говорится в сообщении.



Задокументировано, что этот фигурант принял участие в не менее 7 пропагандистских концертах на временно захваченном полуострове, которые были направлены на легитимизацию оккупации Крыма.



Юнусову сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда государственным интересам, совершенное повторно).





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