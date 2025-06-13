Российская атака обесточила Белопольскую громаду

Российские войска атаковали Белопольскую громаду в Сумской области. Обстрел повредил критическую инфраструктуру, из-за чего громада осталась без электроснабжения. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.



«Масштабы последствий атаки выясняются», — написал он в своём Telegram-канале.



На месте работают профильные службы, продолжается оценка разрушений и возможных жертв.

Напомним, в Белополье Сумской области в результате российских обстрелов полностью разрушены школа, полицейский участок и жилые дома.