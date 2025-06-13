СБУ показала эксклюзивное видео возвращения тел украинских воинов

В Украину вернули тела павших защитников. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

В пятницу, 13 июня, Украине удалось вернуть тела 1200 погибших украинцев. Службы безопасности обнародовала эксклюзивное видео с репатриационных мероприятий.



Как отмечается, впервые репатриация состоялась с использованием специализированных вагонов Укрзализныци. Именно благодаря этому тела погибших украинцев в ускоренном режиме доставят в учреждения в разных регионах, где будет происходить дальнейшая идентификация и другие мероприятия.



Напомним, Украина вернула тела 1200 погибших украинских военнослужащих. Репатриационные мероприятия провели согласно договоренностям, которых украинская и российская стороны достигли в Стамбуле.



Ранее в оборонном ведомстве РФ заявили, что Украина якобы не готова к ежедневным обменам пленными. Однако в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными опровергли эту информацию, отметив, что российская сторона использует манипуляции.

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