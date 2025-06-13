Бывшим судьям Донетчины сообщили о подозрении за госизмену

Сообщено о подозрении трем бывшим судьям Донецкой области. Фото: прокуратура

Трем бывшим судьям заочно сообщили о подозрении в государственной измене. Подозреваемые смогут получить 15 лет за решеткой с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



По данным следствия, они добровольно пошли на сотрудничество с оккупантами, начав «карьеру» в фейковых судах «ДНР». Также подозреваемые проводят постановочные брифинги для подконтрольных медиа, в ходе которых отчитываются о работе фейковых судейских учреждений.



«В 2014 году, после захвата части Донецкой области НВФ «ДНР», мужчина и две женщины, будучи судьями Кировского и Ленинского районных судов Донецка и Никитовского районного суда Горловки, не выехали на подконтрольную Украине территорию. Они уволились с должностей и пошли на сотрудничество с захватчиками. Двое трудоустроились судьями в так называемые дебальцевский и енакиевский городские суды. Также некоторое время возглавляли фейковые учреждения. Третья их коллега постановлением «народного совета» назначена на псевдодолжность судьи «верховного суда ДНР», — говорится в сообщении.





Их объявили в розыск.



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