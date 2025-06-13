Украинские военные взяли в плен шесть оккупантов на Торецком направлении

Взяли в плен оккупантов на Торецком направлении. Фото: скриншот

Украинские военнослужащие взяли в плен шесть российских захватчиков на Торецком направлении. Они прятались в подвалах разрушенных домов. Об этом сообщает бригада «Азов».



На обнародованном видео один из российских оккупантов с позывным «Шантарам», который имел ранение ноги. При осмотре украинские военные нашли еще пять россиян. Таким образом, шесть солдат ВС РФ удалось захватить.



Их эвакуировали на бронетехнике.

«Последствия отбитых вражеских штурмов — это десятки блуждающих по линии соприкосновения оккупантов. Именно таких «подвальных» жителей ищут, берут в плен или ликвидируют азовцы на передовой», — говорится в сообщении.





Ранее мы писали, что оккупанты все чаще сдаются в плен бойцам 63-й механизированной бригады ВСУ на Лиманском направлении.

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