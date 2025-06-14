Войска РФ убили жителя Донетчины, двое ранены в Покровске

Обстрел оккупантами Покровской громады. Фото: кадр из видео Покровской ГВА

13 июня в результате российских обстрелов в селе Яблоновка Донецкой области погиб один мирный житель. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



Также в течение суток в Покровске получили ранения ещё двое мирных жителей.







По данным областной администрации, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Донецкой области (без учёта Мариуполя и Волновахи) погибли 3259 человек, ранены — 7303.

Напомним, 12 июня россияне убили двух жителей Донецкой области — в селах Ильиновка и Николайполье.