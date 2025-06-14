ВСУ сбили 43 из 58 «Шахедов» при ночной атаке РФ

В ночь на 14 июня, начиная с 22:00 13 июня, враг атаковал Украину 58 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.
Основными направлениями удара стали Харьковская, Донецкая, Днепропетровская области и Запорожье.
По состоянию на 08:30 силами ПВО уничтожено 43 вражеских дрона:
Зафиксированы попадания вражеских дронов в 9 населённых пунктах, в 5 случаях — зафиксировано падение обломков сбитых БпЛА.
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