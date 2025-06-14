Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

ВСУ сбили 43 из 58 «Шахедов» при ночной атаке РФ

14 июня 2025, 09:19

ВСУ сбили 43 из 58 «Шахедов» при ночной атаке РФ

Сбитый БПЛА РФ Сбитый БПЛА РФ

В ночь на 14 июня, начиная с 22:00 13 июня, враг атаковал Украину 58 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

Основными направлениями удара стали Харьковская, Донецкая, Днепропетровская области и Запорожье.

По состоянию на 08:30 силами ПВО уничтожено 43 вражеских дрона:

  • 23 — сбиты огневыми средствами,
  • 20 — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Зафиксированы попадания вражеских дронов в 9 населённых пунктах, в 5 случаях — зафиксировано падение обломков сбитых БпЛА.

Напомним, россияне ударили по храму в Мирнограде — помещение выгорело.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Украина
Прочее
Шахеды Атака БПЛА ПВО Украины
Организации
Воздушные силы ВСУ

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
17:25
«ДНР» пытается скрыть удар по оккупантам на трассе в Макеевке: что известно о потерях россиян
15:40
Оккупированным Мариуполем будет руководить россиянин, замешанный в коррупционных схемах: что известно о Кольцове
15:15
МиГ-29 ВСУ ударил по пункту управления дронами РФ
12:00
Взрывы в Крыму: поврежден ЗРК и есть потери у оккупантов
10:10
На шахтах оккупированной Луганщины возникают проблемы из-за российских инвесторов: в ОВА рассказали подробности
20:50
Уникальную мозаику Аллы Горской «Боривитер», разрушенную в Мариуполе, воссоздали в Киеве
17:16
Студентов и пенсионеров Крыма привлекли делать комплектующие для дронов, чтобы убивать херсонцев
14:30
Партизаны «АНТИСМЕРШ» сожгли авто военной полиции РФ в Херсонской области
15:53
В оккупированной Луганской области повысят тарифы на коммунальные услуги. Что известно
13:50
На оккупированной Луганщине закрыли копанку — она не платила в казну «ЛНР»
12:47
Россияне наладили производство и сбыт «солей» для жителей оккупированных городов
12:12
Оккупанты не пускают людей в укрытия на ВОТ — Жовта Стрічка
11:10
МиГ-29 ВСУ уничтожил пункт управления БПЛА РФ на ВОТ
21:21
На оккупированной Луганщине острый дефицит кадров в «государственных и муниципальных учреждениях». Что известно
17:09
Не менее сотни украинских выпускников вывезены на «университетские смены» в Россию
16:33
Несколько российских офицеров и сержантов бесследно исчезли в Бердянске — «АНТИСМЕРШ»
08:58
Партизаны уничтожили авто с РЭБ операторов дронов РФ в Мелитополе
21:50
Россия принудительно бросает на штурмы «сотрудников военной комендатуры ЛНР» – «АТЕШ»
20:20
В оккупированном Северскодонецке жители жалуются на работу общественного транспорта: в ОВА назвали причины
18:22
ФСБ задержала двух жителей оккупированной Луганщины: их «подозревают в шпионаже для СБУ»
все новости
09:19
ВСУ сбили 43 из 58 «Шахедов» при ночной атаке РФ
08:44
Войска РФ убили жителя Донетчины, двое ранены в Покровске
08:20
Запорожская область под обстрелом: есть жертвы и сгоревшие авто
22:25
Украинские военные взяли в плен шесть оккупантов на Торецком направлении
21:27
РФ атаковала позиции ВСУ более 100 раз: больше всего атак — на Покровском направлении
20:52
Оккупанты атаковали беспилотником Мирноградскую громаду: детали
20:04
Штурмовик РФ Су-25 разбился: в сети показали видео падения
19:32
Бывшим судьям Донетчины сообщили о подозрении за госизмену
18:50
СБУ показала эксклюзивное видео возвращения тел украинских воинов
18:11
Во Франции автобус с украинскими детьми попал в масштабное ДТП: 4 погибших, 45 раненых
17:37
Российская атака обесточила Белопольскую громаду
17:26
СБУ заочно сообщила путинисту Тимати о подозрении в незаконном въезде на оккупированные территории
17:25
«ДНР» пытается скрыть удар по оккупантам на трассе в Макеевке: что известно о потерях россиян
17:00
Россия накапливает силы для новых штурмов на Краматорском направлении – ВСУ
16:40
Новинского подозревают в неуплате налогов на 4,3 млрд гривен
16:38
Из России вернули тела еще 1200 воинов
16:36
Атака дронов на пороховой завод в России: поврежден цех, предприятие приостановило работу
16:12
В Украине на 50% выросли объёмы гуманитарного разминирования
15:52
Российские военные сдаются в плен под Лиманом: в ВСУ показали видео
15:43
Россияне ударили по храму в Мирнограде — помещение выгорело
все новости
ВИДЕО
Россияне атаковали Мирноградскую область. Фото: скриншот Оккупанты атаковали беспилотником Мирноградскую громаду: детали
13 июня, 20:52
Россияне потеряли штурмовик Су-25. Фото: скриншот Штурмовик РФ Су-25 разбился: в сети показали видео падения
13 июня, 20:04
В Украину вернули тела павших защитников. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными СБУ показала эксклюзивное видео возвращения тел украинских воинов
13 июня, 18:50
«ДНР» пытается скрыть удар по оккупантам на трассе в Макеевке: что известно о потерях россиян «ДНР» пытается скрыть удар по оккупантам на трассе в Макеевке: что известно о потерях россиян
13 июня, 17:25
Украинские военные берут в плен российского оккупанта под Лиманом. Фото: кадр из видео Российские военные сдаются в плен под Лиманом: в ВСУ показали видео
13 июня, 15:52
«Прилет» по дроноводам РФ. Фото: кадр из видео МиГ-29 ВСУ ударил по пункту управления дронами РФ
13 июня, 15:15

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор