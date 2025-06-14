Дроны ВСУ ударили по химзаводам в Самарской и Ставропольской области

Удар БПЛА по химзаводу в РФ. Фото: кадр из видео

В ночь на 14 июня украинские БПЛА атаковали как минимум два стратегически важных промышленных объекта на территории России. Об этом сообщают многочисленные телеграм-каналы.

Новокуйбышевск, Самарская область.

Удар пришёлся по Новокуйбышевской нефтехимической компании — единственному в РФ производителю синтетического этанола и одного из крупнейших химических предприятий. Завод выпускает метил-трет-амиловый эфир, фенол, ацетон, бензол и свыше 50 видов опасной химии. Мощность — до 1 млн тонн в год. Сообщается о возможных перебоях с поставками олефинов и ПТБФ.

Невинномысск, Ставропольский край.

Под атаку также попал «Невинномысский Азот» — крупнейший производитель аммиака и азотных удобрений в России, входящий в холдинг «ЕвроХим». Мощности завода превышают 1 млн тонн аммиака в год. Здесь производят также метилацетат, уксусную кислоту, меламин и калиевую селитру.

О масштабах разрушений и последствиях для химической отрасли РФ пока официально не сообщается.

Ранее 11 июня после атаки БПЛА загорелся Тамбовский пороховой завод в городе Котовск Тамбовской области РФ.