Дроны ВСУ ударили по химзаводам в Самарской и Ставропольской области

В ночь на 14 июня украинские БПЛА атаковали как минимум два стратегически важных промышленных объекта на территории России. Об этом сообщают многочисленные телеграм-каналы.
Новокуйбышевск, Самарская область.
Невинномысск, Ставропольский край.
О масштабах разрушений и последствиях для химической отрасли РФ пока официально не сообщается.
Ранее 11 июня после атаки БПЛА загорелся Тамбовский пороховой завод в городе Котовск Тамбовской области РФ.
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