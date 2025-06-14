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Генштаб подтвердил удары по двум предприятиям ВПК РФ: зафиксированы взрывы

14 июня 2025, 11:22

Генштаб подтвердил удары по двум предприятиям ВПК РФ: зафиксированы взрывы

Удар по ВПК РФ. Фото: Генштаб ВСУ Удар по ВПК РФ. Фото: Генштаб ВСУ

В рамках снижения потенциала РФ по производству взрывчатки и боеприпасов, в ночь на 14 июня подразделения Сил беспилотных систем Вооружённых Сил Украины совместно с другими структурами Сил обороны нанесли удары по важным объектам военно-промышленного комплекса страны-агрессора.

Информацию подтвердил Генштаб ВСУ. В Самарской области поражены мощности АО «ННК» — одного из ведущих производителей компонентов взрывчатых веществ в РФ. Зафиксированы взрывы и пожар в районе промышленной зоны.

В Ставропольском крае удар пришёлся по предприятию «Невинномысский Азот» — ключевому поставщику компонентов для взрывчатки, боеприпасов и ракетного топлива. Сообщается о серии взрывов, сработке вражеской ПВО и пожаре в промышленной зоне. Результаты ударов уточняются.

Напомним, в ночь на 14 июня украинские БПЛА атаковали как минимум два стратегически важных промышленных объекта на территории России.

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