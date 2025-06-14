ВСУ ударили по С-300 и переправам в Курской области РФ

ВСУ наносят удары по логистике РФ. Фото: тг-канал Соняшник

БПЛА атаковали объекты ПВО российской армии в Курской и Белгородской областях. По данным блога украинских военных лётчиков Воздушных сил ВСУ «Соняшник», поражены пусковые установки ЗРК С-300.



«Жаль, что не российская 400-ка, которая нам там очень донимает», — прокомментировали украинские пилоты.



Кроме того, по их информации, украинские истребители в районе Рыльска (Курская область) повторно поразили мосты и переправы, используемые войсками РФ.



Также сообщается о прибытии подкрепления — комплексов ПВО, боекомплекта (в том числе для авиации) и обновлённого оснащения, адаптированного к текущим условиям.



«Скоро мир увидит интересный UAV (БПЛА), и будут "бабахи" с миллиметровой точностью», — отмечают авторы блога.

Ранее беспилотники ВСУ ударили по химзаводам в Самарской и Ставропольской областях. Позже Генштаб ВСУ подтвердил удары по двум предприятиям ВПК РФ.