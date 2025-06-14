ВСУ сбросили HAMMER по штурмовикам РФ: видео с кабины пилота

Удар авиабомб AASM HAMMER по штурмовикам РФ. Фото: кадр из видео

Сброс высокоточных авиабомб AASM HAMMER по позициям российских штурмовых групп показали с ракурса кабины украинского истребителя. Видео боевого вылета опубликовал телеграм-канал Air Fighter.



«Что может быть лучше, чем видео с успешного боевого вылета?» — подписал автор ролик.



На кадрах видно, как пилот Воздушных сил ВСУ сбрасывает две авиабомбы. Секундами позже — точное попадание по месту дислокации российских подразделений и мощный взрыв.

Ранее сообщалось, что украинский МиГ-29 уничтожил пункт управления вражескими БпЛА также с помощью AASM HAMMER.