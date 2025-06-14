Россияне отрезали палец пленному из Славянска: «Он тебе не нужен»

Военному, родом из Славянска оккупанты отрезали палец. Фото: кадр из видео

Россияне отрезали палец украинскому военнопленному, родом из Славянска. Об этом боец рассказал после возвращения из плена.



По словам военного, он спросил российских оккупантов, зачем они это делают.



«Они сказали: "Он тебе больше не нужен"», — рассказал боец.



Сегодня он был освобождён в рамках очередного этапа большого обмена пленными. Всего домой вернулись десятки украинских защитников — тяжелораненых и тяжело больных — согласно договорённостям, достигнутым в Стамбуле.



Большинство освобождённых провели в плену с 2022 года. Среди них — защитники Мариуполя, офицеры и бойцы младше 25 лет.

Сегодня состоялся очередной этап большого обмена пленными — из российского плена вернулись украинские защитники, большинство из которых находились в неволе с 2022 года.