Силы обороны отбросили врага возле Котляровки — DeepState

Синим обозначен отход ВС РФ из ранее занятого района. Фото: скриншот DeepState

Силы обороны Украины отбросили российские войска возле Котляровки. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Несмотря на успех в этом районе и оттеснение оккупантов от границы с Днепропетровщиной, враг продвинулся вблизи Отрадного, Шевченко Первого и в Комаре.



Согласно обновлённой оперативной информации Генерального штаба ВСУ на 16:00 14 июня, на Покровском направлении за сутки зафиксированы 35 вражеских атак на позиции украинских войск в районах 11 населённых пунктов.



На Новопавловском направлении российские войска 14 раз пытались прорвать оборону в районах Разлива, Богатыря, Новосёлки, а также в направлении Шевченко и Вольного Поля. Силы обороны Украины успешно отбили 11 из этих атак, бои продолжаются.

Напомним, российская армия продвинулась на правом берегу реки Оскол в Харьковской области.