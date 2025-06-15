Оккупанты продвинулись в Донецкой и Луганской областях — DeepState

Российская армия добилась тактических успехов в районе двух населенных пунктов на востоке Украины. Об этом 15 июня сообщили аналитики мониторингового проекта DeepState.
По их данным, в ночь на воскресенье 15 июня оккупационные войска продвинулись в Донецкой и Луганской областях.
«Карта обновлена. Враг продвинулся возле Белогоровки, Отрадного и Запорожья», — говорится в сообщении аналитиков DeepState.
Источник: DeepState
На обновленной карте отмечены участки продвижения российских войск в районах Белогоровки, Отрадного и Запорожья в Донецкой и Луганской областях.
В то же время в вечернем обращении 14 июня президент Украины Владимир Зеленский рассказал о тяжелой обстановке на Покровском направлении и сообщил об освобождении Андреевки в Сумской области.
Глава государства выразил благодарность бойцам 225-го отдельного штурмового батальона за успешные действия на пограничье.
Напомним, Силы обороны Украины 14 июня отбросили российские войска возле Котляровки, от границы с Днепропетровщиной.