Оккупанты продвинулись в Донецкой и Луганской областях — DeepState

Российская армия добилась тактических успехов в районе двух населенных пунктов на востоке Украины. Об этом 15 июня сообщили аналитики мониторингового проекта DeepState.



По их данным, в ночь на воскресенье 15 июня оккупационные войска продвинулись в Донецкой и Луганской областях.

«Карта обновлена. Враг продвинулся возле Белогоровки, Отрадного и Запорожья», — говорится в сообщении аналитиков DeepState.

Источник: DeepState

На обновленной карте отмечены участки продвижения российских войск в районах Белогоровки, Отрадного и Запорожья в Донецкой и Луганской областях.

В то же время в вечернем обращении 14 июня президент Украины Владимир Зеленский рассказал о тяжелой обстановке на Покровском направлении и сообщил об освобождении Андреевки в Сумской области.

Глава государства выразил благодарность бойцам 225-го отдельного штурмового батальона за успешные действия на пограничье.

Напомним, Силы обороны Украины 14 июня отбросили российские войска возле Котляровки, от границы с Днепропетровщиной.