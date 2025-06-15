ВСУ отражают штурмы на восточном фронте: более 140 атак за сутки

По оперативной информации о ходе боевых действий Генерального штаба ВСУ, российская армия за минувшие сутки нанесла 58 авиаударов и задействовала более 3 тысяч дронов-камикадзе.
На восточном направлении противник усиливает давление, сообщает ОСГВ «Хортиця».
За сутки 14 июня страна-агрессор нанесла один ракетный и 58 авиаударов, сбросив 78 управляемых авиабомб. Зафиксировано 5367 обстрелов, в том числе 82 — из РСЗО, и применение 3145 дронов-камикадзе.
Силы обороны Украины нанесли удары по 7 районам сосредоточения живой силы и техники врага, уничтожили 3 пункта управления, 2 артсистемы и еще один важный объект российских войск.
Под вражеские авиаудары попали: Медведевка (Черниговская обл.); Великая Писаревка (Сумская обл.); Шевченко (Донецкая обл.); Ольговское, Полтавка, Гуляйполе, Каменское, Лежино (Запорожская обл.), говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ.
На Лиманском направлении враг безуспешно атаковал позиции ВСУ у Ольговки, Нового Мира, Ямполевки, Зеленой Долины и в Серебрянском лесу.
ФОТО: Генеральный штаб ВСУ
На Краматорском и Торецком направлениях произошли бои у Ступочек, Белой Горы, Торецка и других населенных пунктов. Частично разрушены украинские позиции.
ФОТО: Генеральный штаб ВСУ
На Покровском направлении — самая высокая интенсивность боев: 58 атак у Малиновки, Миролюбовки, Новосергеевки и других. Оккупанты применяли мототехнику, но ВСУ удерживают позиции.
ФОТО: Генеральный штаб ВСУ
На Новопавловском направлении защитники Украины успешно сдерживают атаки в районе Бурлацкого, Розлива и Запорожья Донецкой области, говорится в оперативной сводке ОСГВ «Хортиця».
ФОТО: Генеральный штаб ВСУ
Напомним, в ночь на воскресенье, 15 июня, оккупационные войска продвинулись в Донецкой и Луганской областях.