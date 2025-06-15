Кременчуг под ударом: применены «Кинжалы», «Калибры» и Shahed

Россия применила ракеты и дроны в массированной атаке на Полтавскую область. Повреждена энергетическая и агроинфраструктура.

В ночь на 15 июня страна-агрессор совершила массированную комбинированную атаку с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов. Основным направлением удара стала Полтавская область, в частности город Кременчуг. Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.



Отражением воздушной атаки занимались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.



По предварительным данным, по состоянию на 9:00 силами ПВО было нейтрализовано 167 средств воздушного нападения противника, из них 119 — сбиты огневыми средствами, еще 48 — локационно потеряны или подавлены средствами РЭБ:

111 вражеских БпЛА типа Shahed (и других типов) уничтожены огневыми средствами, 48 — локационно потеряны или подавлены РЭБ;

2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал»;

3 крылатые ракеты «Искандер-К»;

3 крылатые ракеты «Калибр».

«Отмечено падение обломков сбитых целей в шести локациях», — говорится в сообщении Воздушных сил Украины.

По информации ГСЧС в Полтавской области, в результате российских ударов на территории Кременчугской громады зафиксированы попадания по объектам энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры.



Вследствие взрывов и падения обломков возникли пожары, которые на данный момент локализованы.



«Подразделения ГСЧС продолжают работы по ликвидации последствий обстрелов», — сказано в сообщении ГСЧС Украины.

Ликвидация последствий удара на Полтавщине. ФОТО: ГСЧС Украины

Напомним, за минувшие сутки страна-агрессор нанесла 58 авиаударов и задействовала более 3 тысяч дронов-камикадзе по разным областям Украины.