Атака ГУР на подстанцию в Калининграде — повреждены объекты ВПК

Агенты Главного управления разведки Украины 14 июня в 4:00 утра провели диверсию на промышленной электроподстанции в Калининграде (исторически — Кёнигсберг).



Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в украинской разведке.



По данным источника, агенты слили охлаждающую жидкость из трансформатора, после чего подожгли объект. В результате атаки электроснабжение было прекращено.

На видеозаписи, опубликованной в сети, видно, как из крупного резервуара вытекает прозрачная жидкость (предположительно, хладагент), а в районе клапана емкости наблюдается пламя.



По информации источника, электроподстанция обслуживала «российский военно-промышленный комплекс и армейские объекты». Однако конкретные объекты, на которые повлияла диверсия, не уточняются.

Предварительная сумма ущерба, нанесенного России, оценивается почти в 5 миллионов долларов.

Официальные власти Калининградской области и Министерство обороны РФ пока не комментировали инцидент.