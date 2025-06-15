Донетчина: под обстрелами Покровск, Константиновка и Сиверск

В Донецкой области за истекшие сутки российская армия 17 раз обстреляла населенные пункты, эвакуированы 90 человек, среди них дети.



Глава Донецкой областной государственной администрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил в своем Telegram-канале об оперативной ситуации в регионе на утро 15 июня.



Покровский район. В Мирнограде ранен человек, поврежден жилой дом. В Покровске также пострадал один человек, повреждены два дома. В Родинском зафиксированы повреждения административного здания. В Белицком Добропольской громады пострадала многоэтажка. В селе Владимировка Шаховской громады поврежден частный дом.



Краматорский район. В поселке Заречное Лиманской громады повреждены два дома. В Константиновке повреждены пять многоэтажек, два гаража и грузовик. Бахмутский район. В Сиверске повреждены четыре жилых дома.

«Всего за сутки россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 90 человек, в том числе 27 детей», — говорится в сообщении Донецкой ОГА.

Напомним, вчера россияне 27 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 257 человек, включая 63 ребенка.