Украина получила тела 1200 погибших, переданных Россией

В Украину вернули тела 1200 погибших — состоялся очередной этап репатриации. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.



Сегодня, 15 июня, в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле, был проведен очередной этап репатриационных мероприятий. В страну вернули еще 1200 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат гражданам Украины, в том числе военнослужащим.



«В ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел», — сказано в сообщении.

Проведение репатриации стало возможным благодаря совместной работе сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по делам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины и других структур сектора безопасности и обороны.

Напомним, 14 июня состоялся очередной этап большого обмена — из российского плена вернулись украинские защитники, большинство из которых находились в неволе с 2022 года.