Израиль уничтожил завод по производству дронов Shahed в Иране — СМИ

Израильская авиация нанесла точный удар по заводу в иранском Исфахане, где производились дроны Shahed-136 и другие беспилотники. В результате атаки предприятие было полностью уничтожено.



Об этом сообщил Telegram-канал «Реальна війна».



«Авиаудар армии Израиля на все 100% отработал в городе Исфахан», — говорится в сообщении.



Кроме основного объекта, были также поражены другие цели, связанные с производством ракетного и военного оборудования.

Напомним, утром, 15 июня, в Татарстане был объявлен режим угрозы. В Елабуге были замечены дроны, где на территории особой экономической зоны «Алабуга» стоит завод, производящий ударные беспилотники.