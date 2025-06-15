Украинские пилоты уничтожили триколор на Луганщине

На временно оккупированной территории села Приволье в Луганской области российские войска вновь попытались заявить о себе — они подняли триколор, стараясь закрепить свое присутствие.



На провокацию оперативно отреагировали пилоты батальона SIGNUM — точным ударом они уничтожили символ оккупантов.



Флаг уничтожен. «И вместе с ним — иллюзия врага, что эта земля может быть его», — написали военные.

Напомним, на День Государственного флага Украины во временно оккупированном Донецке в разных частях города появился флаг Украины.