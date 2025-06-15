Россия массово применяет химическое оружие на Северском направлении — бригада «Рубеж»

Российская армия уже третью неделю применяет химическое оружие на Северском направлении — вещество мгновенно распространяется по блиндажам и низинам.



Об этом в Telegram-канале сообщила бригада «Рубеж» Национальной гвардии Украины.



Враг активизировал наступательные действия, использует мотоциклетные группы, гражданские авто и массово применяет FPV-дроны.



Количество обстрелов — до двухсот в сутки, в тылу зафиксированы резервы до двух рот (ориентировочно 250 человек), что может свидетельствовать о подготовке масштабного наступления.



Украинская артиллерия, дроны и пехота наносят врагу значительные потери — штурмовые группы ликвидируются еще на подступах, сообщают военные.



Подразделения бригады «Рубеж» также удерживают позиции на Покровском направлении — одном из самых горячих участков фронта.



Отметим, использование химического оружия на войне запрещено Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО), подписанной в Париже в 1993 году.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ отразили более 140 атак на восточном направлении.



