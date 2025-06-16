Силы обороны уничтожили около десяти оккупантов и семь FPV-дронов на Краматорском направлении

Украинские военнослужащие продолжают атаковать позиции российских военных на Краматорском направлении. Недавно подразделение БАС «Феникс» пограничной бригады «Помста» уничтожило военную технику и живой состав ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Как отмечается, военные поразили семь вражеских FPV-дронов, включая засады, военный автомобиль, мотоцикл и полевой склад БК.
«Также ликвидировано около десяти захватчиков», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, то сброс высокоточных авиабомб AASM HAMMER по позициям российских штурмовых групп показали с ракурса кабины украинского истребителя.
Победим цензуру вместе!