РФ намерена потребовать от Украины «утилизировать» западное вооружение — МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Фото: ТАСС

Россия будет требовать от Украины уничтожить западное вооружение, полученное в качестве военной помощи. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, передают «Известия» в понедельник, 16 июня.

По его словам, поставленное Украине западное оружие «должно быть гарантированно сокращено и утилизировано».

«Понятно, все эти излишки должны быть уничтожены. Все международные алгоритмы известны. Они (вооружение — ред.) должны быть сокращены, утилизированы, причем гарантированно», — заявил Грушко.

Он считает, что наличие такого оружия якобы «создает огромную угрозу безопасности самих западных государств».

Издание утверждает, что вопрос уничтожения западного оружия может быть поднят уже в ходе третьего раунда переговоров делегаций Украины и России.

Напомним, ранее британское издание The Telegraph сообщило, что Соединенные Штаты Америки прекращают помощь Украине: у администрации Трампа «совершенно иной взгляд» на войну — ставка на мирное урегулирование через переговоры.