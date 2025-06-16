Россия передала Украине еще 1245 тел погибших

Россия передала Украине тела еще 1245 погибших. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

В понедельник, 16 июня, состоялся завершающий этап репатриационных мероприятий, в Украину вернули еще 1245 тел погибших украинцев, в частности военнослужащих. Об этом передает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.



Как отмечается, всего Украина получила 6057 тел в рамках Стамбульских договоренностей.



Правоохранительные органы будут проводить идентификацию репатриированных тел.



Репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины.





В оборонном ведомстве РФ заявили, что российская сторона передала украинской 1248 тел погибших военнослужащих ВСУ.



Напомним, 15 июня стало известно, что в Украину вернули тела 1200 погибших — состоялся очередной этап репатриации.

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