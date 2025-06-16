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Россия сбросила авиабомбу на Хотинскую громаду Сумщины

16 июня 2025, 14:14

Россия сбросила авиабомбу на Хотинскую громаду Сумщины

Результат авиаудара РФ по Сумщине. Фото: кадр из видео Результат авиаудара РФ по Сумщине. Фото: кадр из видео

Российские оккупационные войска сбросили управляемую авиационную бомбу (КАБ) на Хотинскую громаду Сумской области. В результате атаки были разрушены жилые дома. Видео последствий обстрела опубликовали в местных телеграм-каналах.

Согласно данным за сутки — с утра 15 июня до утра 16 июня 2025 года — российская армия совершила 95 обстрелов по 34 населённым пунктам в 10 территориальных громадах области. Больше всего ударов зафиксировано в Сумском районе.

Враг активно применял:

  • 35 сбросов ВОГ с БпЛА,
  • 10 ударов управляемыми авиабомбами (КАБ),
  • 35 обстрелов с применением РСЗО,
  • а также удары FPV-дронами и дронами-камикадзе.

Власти продолжают фиксировать последствия атак и оказывают помощь пострадавшим.

Боеприпасы РФ в Сумской области. Фото: ГСЧС Сумщины

Тем временем пиротехники ГСЧС продолжают разминирование Сумщины. За неделю было уничтожено 30 боеприпасов. С начала года — 751 случай обнаружения взрывоопасных предметов.

Напомним, вместо поставок оружия Украине Трамп будет делать акцент на мирных переговорах.

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