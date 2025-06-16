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Утром войска РФ обстреляли Константиновскую громаду: есть разрушения

16 июня 2025, 15:06

Утром войска РФ обстреляли Константиновскую громаду: есть разрушения

Последствия российского обстрела Константиновской громады утром 16 июня. Фото: ГВА Последствия российского обстрела Константиновской громады утром 16 июня. Фото: ГВА

Утром 16 июня российские войска нанесли очередной авиационный удар по Константиновке Донецкой области. Они сбросили на город авиабомбу ФАБ-250.

Об этом сообщает городская военная администрация.

Отмечается, что в результате атаки повреждены пять фасадов частных домов, а также линия электропередачи.

«Вскоре после авиаудара войска агрессора открыли огонь из ствольной артиллерии по Белокузьминовскому старостинскому округу. Там также повреждены пять частных домов», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет.

Ранее сообщалось, что населенные пункты Добропольской громады Покровского района Донецкой области в ночь на 16 июня подверглись атаке российских беспилотников.

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