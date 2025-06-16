Утром войска РФ обстреляли Константиновскую громаду: есть разрушения

Утром 16 июня российские войска нанесли очередной авиационный удар по Константиновке Донецкой области. Они сбросили на город авиабомбу ФАБ-250.
Об этом сообщает городская военная администрация.
Отмечается, что в результате атаки повреждены пять фасадов частных домов, а также линия электропередачи.
«Вскоре после авиаудара войска агрессора открыли огонь из ствольной артиллерии по Белокузьминовскому старостинскому округу. Там также повреждены пять частных домов», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет.
Ранее сообщалось, что населенные пункты Добропольской громады Покровского района Донецкой области в ночь на 16 июня подверглись атаке российских беспилотников.
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