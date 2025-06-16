СМИ сообщили о гибели российских солдат срочной службы возле границы с Украиной

Двое солдат срочной службы погибли, шестеро пострадали в результате авиаудара по позициям российских войск в Брянской области. Об этом сегодня пишет издание ASTRA.

Отмечается, что это произошло 13 июня в районе села Новая Погощь в Брянской области — в двух километрах от границы с Украиной.

Как стало известно ASTRA, ВСУ атаковали позиции российских военных пятью планирующими авиабомбами.

«В результате погибли трое военнослужащих, двое из которых — срочной службы, и один контрактник. Еще семеро пострадали, среди них шестеро срочников», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что до этого, 10 июня, в Брянской области, в 300 метрах от границы с Украиной, погиб солдат срочной службы 18-летний Дмитрий Х. Еще один солдат-срочник получил множественные осколочные ранения и контузию.

Ранее стало известно, что в ходе войны с Украиной погибли как минимум 217 российских солдат срочной службы. Из них большая часть погибла в Курской и Белгородской областях.

В марте этого года глава Кремля Владимир Путин заявил, что не задействует срочников в зоне боевых действий. При этом в конце января в Госдуме рассказали, как отправили минимум 700 срочников на фронт в Курскую область во время вторжения. Кроме того, срочники и их родители массово жаловались на давление заключить контракт с ВС РФ. За кого-то документы подписали обманом.