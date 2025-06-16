Обстрел захваченной Макеевки: восемь военнослужащих погибли, 12 пострадали — СМИ

Появились подробности «прилета» во временно захваченной Макеевке Донецкой области, который произошел 13 июня. Журналисты издания ASTRA сообщили, что в результате удара HIMARS по автоколонне ВС РФ погибли восемь российских оккупантов
Кроме того, получили ранения 12 человек, большинство из них относятся к воинской части 71443. Также погибли двое гражданских.
«Прилет» произошел рядом с заброшенной АЗС на улице Автотранспортная.
Также был уничтожен принадлежащий МО РФ автобус ПАЗ, повреждены еще три автобуса, военные КАМАЗ и Урал.
Ранее мы писали, что утром 13 июня работала российская ПВО в оккупированной Макеевке.
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