Обстрел захваченной Макеевки: восемь военнослужащих погибли, 12 пострадали — СМИ

Макеевка попала под обстрел. Фото: скриншот

Появились подробности «прилета» во временно захваченной Макеевке Донецкой области, который произошел 13 июня. Журналисты издания ASTRA сообщили, что в результате удара HIMARS по автоколонне ВС РФ погибли восемь российских оккупантов



Кроме того, получили ранения 12 человек, большинство из них относятся к воинской части 71443. Также погибли двое гражданских.



«Прилет» произошел рядом с заброшенной АЗС на улице Автотранспортная.



Также был уничтожен принадлежащий МО РФ автобус ПАЗ, повреждены еще три автобуса, военные КАМАЗ и Урал.



Ранее мы писали, что утром 13 июня работала российская ПВО в оккупированной Макеевке.

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